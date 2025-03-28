Η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα 3-0 της Οσασούνα σε εξ αναβολής αγώνα για την LaLiga, αλλά πιθανώς η τύχη του αγώνα να μην έχει… κριθεί. Κι αυτό γιατί η ομάδα της Παμπλόνα εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή του Ινίγκο Μαρτίνεθ με τους «μπλαουγκράνα».

Ο λόγος; Ο στόπερ της «Μπάρτσα» αγωνίστηκε με την ομάδα του μολονότι είχε αποκλειστεί από τις κλήσεις της εθνικής Ισπανίας λόγω τραυματισμού. Η FIFA ορίζει ότι για έναν ποδοσφαιριστή που απουσιάζει λόγω τραυματισμού από τις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, θα πρέπει να περάσουν πέντε μέρες από τον τελευταίο αγώνα του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος για να αγωνιστεί με τον σύλλογό του.

Η Ισπανία αντιμετώπισε την Ολλανδία την Κυριακή για τα προημιτελικά του Nations League, άρα μεσολάβησαν τέσσερις μέρες μέχρι το εξ αναβολής ματς με την Οσασούνα. Η ομάδα της Παμπλόνα εξετάζει αν ο ποδοσφαιριστής απαλλάχθηκε από την ομοσπονδία, κάτι που αν έχει συμβεί δεν επιφέρει κυρώσεις.

