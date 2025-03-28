Μια μέρα αφότου οι Λέικερς πανηγύρισαν με buzzer-beater του Λεμπρόν Τζέιμς απέναντι στους Πέισερς, ήρθε η ώρα να χάσουν με ανάλογο τρόπο. Ο Τζος Γκίντι με σουτ από το κέντρο χάρισε στους Μπουλς τη νίκη 119-117, παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγούνταν στο Σικάγο με πέντε, 12,6’’ πριν το τέλος.

Ο Αυστραλός είχε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ για τους «ταύρους», ενώ ο Κόμπι Γουάιτ, πρόσθεσε 26 πόντους. Οι Μπουλς, που έφτασαν στην ένατη νίκη στα έντεκα τελευταία ματς, βρήκαν συνεχόμενα τρίποντα στα 10’’ και τα 6’’ από τον Πάτρικ Γουίλιαμς και τον Γουάιτ για το 116-115, ο Όστιν Ριβς με λέι απ έκανε το 116-117 στα 3,1’’ και ακολούθησε η «βόμβα» από τον Γκίντι.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς είχε 17 πόντους και 12 ασίστ.

Οι Θάντερ συνέτριψαν 125-104 τους Γκρίζλις με 37 πόντους του Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ και με 61-12 έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, ενώ οι Καβαλίερς επιβλήθηκαν 124-116 των Σπερς με 25 πόντους και 14 ασίστ του Ντόνοβαν Μίτσελ, διατηρώντας την πρώτη θέση στην Ανατολή με 59-14.

Οι Πέισερς έκαναν περίπατο, 162-109, στην Γουάσινγκτον και με 43-30 έχουν προβάδισμα για την τέταρτη θέση στην Ανατολή, μπροστά από Πίστονς (41-32) και Μπακς (40-32).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Καβαλίερς - Σπερς 124-116

Μάτζικ - Μάβερικς 92-101

Γουίζαρντς - Πέισερς 109-162

Χιτ - Χοκς 122-112

Μπουλς - Λέικερς 119-117

Θάντερ - Γκρίζλις 125-104

Τζαζ - Ρόκετς 110-121

Κινγκς - Μπλέιζερς 128-107

