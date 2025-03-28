Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από την Πορτογαλία σχετικά με την επιθυμία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας να αποκτήσει τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Όπως αναφέρει η A Bola, ο διεθνής μπακ του Παναθηναϊκού είναι ο βασικός στόχος της ομάδας για την ενίσχυση στη δεξιά πλευρά της άμυνάς της και ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές που οι διοικούντες την Σπόρτινγκ θέλουν να κλείσουν όσο το δυνατό νωρίτερα, αν είναι εφικτό, και πριν την επίσημη έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.

Στο δημοσίευμα αυτό επισημαίνεται ότι η Σπόρτινγκ έκανε την προσπάθειά της να κλείσει τον Βαγιαννίδη προσφέροντας στο τριφύλλι έξι εκατομμύρια ευρώ συν άλλα δύο από άλλους όρους του συμβολαίου του παίκτη αλλά η προσπάθεια αυτή έπεσε στο κενό με τους πράσινους να απαντούν αρνητικά.

Προσθέτουν ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες από το εξωτερικό που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του κάτι που τους υποχρεώνει να κινηθούν γρήγορα. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η περίπτωσή του χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια από την Σπόρτινγκ για να προλάβει τις άλλες ομάδες, αλλά επισημαίνει ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα μπορέσει να βρεθεί λύση και έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.