Καθημερινό «φαινόμενο» έχει γίνει πλέον η αναφορά του ονόματος του Αζεντίν Ουναΐ σε μεταγραφικά σενάρια.

Ο Μαροκινός μέσος που ανήκει στη Μαρσέιγ, αλλά δεν υπολογίζεται από αυτή, βρίσκεται υπό το στενό πρέσινγκ του Παναθηναϊκού ο οποίος κάνει την προσπάθεια του για να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.

Εκτός όμως του «τριφυλλιού» δεν είναι λίγες οι ομάδες που θέλουν να τον κάνουν δικό τους, όπως η Μπράιτον, η οποία τον έχει προσεγγίσει σύμφωνα με ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών από την Αγγλία, το οποίο έκανε λόγο ακόμη και για συμφωνία.

Μέσα σε όλα το ESPN Esportes, ασχολείται με τον Ουναΐ και κάνει λόγο για ενδιαφέρον τριών ακόμη ομάδων της La Liga. Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο, αναφέρει ότι η Aλαβές, η νεοφώτιστη Λεβάντε, αλλά και η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, έχουν ήδη κινηθεί για τον παίκτη.

