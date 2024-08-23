Λογαριασμός
Αθανασίου: «Τι πρέπει να βελτιώσει για να προκριθεί ο Παναθηναϊκός, τρομακτική ενέργεια Ιωαννίδη - Ήταν πέναλτι»

Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τη γλυκόπικρη γεύση που άφησε στον Παναθηναϊκό η πρώτη «μάχη» με τη Λανς

Παναθηναϊκός Conference League

Τους λόγους της ήττας του Παναθηναϊκού στην πρώτη αναμέτρηση με τη Λανς για τα playoffs του Europa Conference League ανέλυσε ο Νίκος Αθανασίου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρεσάρισμα» των Βάιου Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχου, αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα στη Γαλλία, στάθηκε στα λάθη των «πράσινων» και στο απίθανο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ έκανε λόγο για πέναλτι στο χέρι Κουσάνοφ. «Γυρίζει το σώμα του για να βρει την μπάλα με το χέρι και να της κόψει την πορεία προς το τέρμα, το κάνει πάρα πολύ πονηρά, αλλά είναι ξεκάθαρο γιατί το κάνει», τόνισε, ενώ σχολίασε ότι φεύγει με παράπονα το «τριφύλλι» από ένα ακόμη αγώνα έπειτα από εκείνο με τον Άγιαξ.

Επίσης, μίλησε για τα όσα πρέπει να αποφύγει και να βελτιώσει η ομάδα του Αλόνσο στη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που ετοιμάζει ο 49χρονος τεχνικός ενόψει Λεβαδειακού.

