Τους λόγους της ήττας του Παναθηναϊκού στην πρώτη αναμέτρηση με τη Λανς για τα playoffs του Europa Conference League ανέλυσε ο Νίκος Αθανασίου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρεσάρισμα» των Βάιου Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχου, αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα στη Γαλλία, στάθηκε στα λάθη των «πράσινων» και στο απίθανο γκολ του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ έκανε λόγο για πέναλτι στο χέρι Κουσάνοφ. «Γυρίζει το σώμα του για να βρει την μπάλα με το χέρι και να της κόψει την πορεία προς το τέρμα, το κάνει πάρα πολύ πονηρά, αλλά είναι ξεκάθαρο γιατί το κάνει», τόνισε, ενώ σχολίασε ότι φεύγει με παράπονα το «τριφύλλι» από ένα ακόμη αγώνα έπειτα από εκείνο με τον Άγιαξ.

Επίσης, μίλησε για τα όσα πρέπει να αποφύγει και να βελτιώσει η ομάδα του Αλόνσο στη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ, ενώ αναφέρθηκε και στις αλλαγές που ετοιμάζει ο 49χρονος τεχνικός ενόψει Λεβαδειακού.

