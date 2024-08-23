Η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με ματς που υπόσχονται μεγάλες συγκινήσεις!

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 24 Αυγούστου με τρία παιχνίδια.

Στις 21:30, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λαμία με στόχο το 2 στα 2, στις 19:30 παίζουν ΟΦΗ – Ατρόμητος, και τριάντα λεπτά αργότερα Πανσερραϊκός - Άρης.

Την Κυριακή 25 Αυγούστου στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ και θέλει τους πρώτους του βαθμούς απέναντι στον Λεβαδειακό, στις 20:30 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα ψάχνει τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ στις 19:00 διεξάγεται η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR - Βόλος.

Η αυλαία κλείνει τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στις 20:30, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη νεοφώτιστη Athens Καλλιθέα.

Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και, όπως κάθε βράδυ, τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα αυτά, ΕΔΩ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

