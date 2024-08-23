Η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 με ματς που υπόσχονται μεγάλες συγκινήσεις!
Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο 24 Αυγούστου με τρία παιχνίδια.
Στις 21:30, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λαμία με στόχο το 2 στα 2, στις 19:30 παίζουν ΟΦΗ – Ατρόμητος, και τριάντα λεπτά αργότερα Πανσερραϊκός - Άρης.
Την Κυριακή 25 Αυγούστου στις 21:00, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ και θέλει τους πρώτους του βαθμούς απέναντι στον Λεβαδειακό, στις 20:30 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα ψάχνει τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό, ενώ στις 19:00 διεξάγεται η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR - Βόλος.
Η αυλαία κλείνει τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στις 20:30, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τη νεοφώτιστη Athens Καλλιθέα.
Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και, όπως κάθε βράδυ, τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Όλα αυτά, ΕΔΩ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.