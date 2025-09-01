Νούρκιτς: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι χάλια απέναντι σε κλειστές άμυνες»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς θεωρεί πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δυσκολεύεται απέναντι σε άμυνες που κλείνονται κοντά στη ρακέτα και έτσι θα πρέπει να τον αντιμετωπίσει και η Βοσνία στη μεταξύ τους αναμέτρηση την Τρίτη (15:00) για το Ευρωμπάσκετ.



«Φυσικά, πρέπει να περιορίσουμε τον Γιάννη. Πρέπει να χτίσεις το τείχος για αυτόν. Δεν είναι όμως ο μόνος. Πρέπει να περιορίσουμε όλους τους άλλους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τόσα πολλά τρίποντα όπως κόντρα στην Ιταλία. Όταν χτίζουμε το τείχος, πρέπει να προστατεύουμε και τη γραμμή των τριών πόντων. Αυτό θα είναι το κλειδί. Να τον επιβραδύνουμε στον αιφνιδιασμό, που είναι το νούμερο ένα πράγμα που ξέρει να κάνει», τόνισε ο σέντερ των Τζαζ.

«Τώρα παίζει περισσότερο στο ‘5’. Προφανώς, θα πρέπει να αμυνθεί και αυτός. Αλλά στο τέλος της ημέρας, απλώς σταματήστε τον στο τρανζίσιον και ζήστε με τα σουτ του.τα τελευταία χρόνια που έπαιξε στο Ευρωμπάσκετ. Στο NBA έχει τόσο πολύ χώρο, με σουτέρ όπως ο Μπρουκ Λόπεζ να ανοίγουν το γήπεδο, είναι σχεδόν ασταμάτητος. Εδώ είναι ένα άλλο παιχνίδι, δεν υπάρχουν αμυντικά τρία δευτερόλεπτα, τόσα πολλά συμβαίνουν στη ρακέτα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας κυρίαρχος παίκτης», είπε ο Βόσνιος άσος.Τέλος τόνισε πως ο Βασίλης Σπανούλης έχει τον τρόπο να πάρει το μέγιστο από τον Greek Freak. «Αν ένας θρύλος δεν μπορεί να το βρει,σχολίασε.

