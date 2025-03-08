Όνειρο ζει μην την ξυπνάτε! Σε ένα ματς που δεν ένιωσε, παρά μόνο μια στιγμή, τον κίνδυνο από τη «φλύαρη» Μάντσεστερ Σίτι, η Νότιγχαμ Φόρεστ, επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές επικρατώντας 1-0 με γκολ του Χάντσον-Οντόι στο 83', άφησε την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στο -4 και έχει ελπίδες ακόμη και για τη 2η θέση της βαθμολογίας, δέκα αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League!

Θρίλερ στη «μάχη» για την έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν, αφού, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Μπόρνμουθ, Μπράιτον, Φούλαμ και Άστον Βίλα, διεκδικούν την 5η θέση.

Τρίτη ήττα στα τελευταία πέντε ματς για τους «πολίτες» που πλέον βρίσκεται στο... πρωτοφανές -20 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ! Συνολικά εννέα ήττες μετρά η Σίτι φέτος, όσες δηλαδή δεν είχε τις τελευταίες δυο σεζόν στην Premier League!

Οι φιλοξενούμενοι παρότι προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν τη Νότιγχαμ στην αρχή του ματς δεν τα κατάφεραν με την ομάδα του Εσπίριτο Σάντο, να προσέχει αρκετά τα μετόπισθεν της και να κρατά το μηδέν.

Η Νότιγχαμ ανέβασε την ένταση της και στο 83' βρήκε το πολυπόθητο τέρμα! Ο Μαρμούς προσπάθησε να φύγει στην κόντρα με τον Αϊνά να του την κλέβει καθαρά και να γεμίζει διαγώνια στον Χάντσον-Οντόι. Ο Άγγλος κατέβασε άψογα από τα δεξιά, πάτησε περιοχή και με ένα τρομερό σουτ στην κλειστή γωνία, νίκησε τον Έντερσον για το τελικό 1-0!

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Σάββατο 8 Μαρτίου



Νότιγχαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-0

(83' Χάντσον-Οντόι)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς (17:00)

Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον (17:00)

Μπράιτον-Φούλαμ (17:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (19:30)

Γουλβς-Έβερτον (22:00)



Κυριακή 9 Μαρτίου



Τότεναμ-Μπόρνμουθ (16:00)

Τσέλσι-Λέστερ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)



Δευτέρα 15 Μαρτίου



Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ (22:00)



Η επόμενη (29η) αγωνιστική



Σάββατο 17 Μαρτίου



Έβερτον-Γουέστ Χαμ (17:00)

Ίπσουιτς-Νότιγχαμ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (17:00)

Σαουθάμπτον-Γουλβς (17:00)

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (19:30)



Κυριακή 18 Μαρτίου



Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)

Φούλαμ-Τότεναμ (15:30)

Λέστερ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (21:00)

