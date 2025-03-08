Λογαριασμός
Με Σαμόρα, αλλά χωρίς Ντιαντί και Βέλεθ ο Άρης απέναντι στην ΑΕΚ

Χωρίς τον Φραν Βέλεθ, αλλά με τον Σαμόρα θα φιλοξενήσει ο Άρης την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 26η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Άρης

Την προετοιμασία του για την αυριανή (9/3) αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση ο Άρης.

Οι «κίτρινοι» θα αναζητήσουν απέναντι στην Ένωση τη νίκη, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να ανακοινώνει μετά το τέλος της προπόνησης την αποστολή.

Σε αυτή βρίσκονται κανονικά οι Ούγκο Μάγιο και Μόντσου, αλλά και ο Σαμόρα, ενώ εκτός έμειναν ο Κλείτον Ντιαντί, ο Φραν Βέλεθ, όπως και οι Σίστο-Κέρκεζ.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη:

Koυέστα, Σίντκλεφ, Μάγιο, Μοντόγια, Μεντίλ, Φρίντεκ, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ροζ, Νταρίντα, Σιφουέντες, Μόντσου, Πάρδο, Σαβέριο, Σπίκιτς, Ντούντου, Σαμόρα, Κουάισον, Μορόν, Φετφατζίδης.

Πηγή: sport-fm.gr

