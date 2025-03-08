Η αποστολή του Ολυμπιακού για ΟΦΗ - Με Όρτα και τον 20χρονο, Λώλη

Με δύο εκπλήξεις η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε σε αυτή τον Αντρέ Όρτα, αλλά και τον νεαρό Λώλη.

Ο Πορτογάλος μέσος αποθεραπεύτηκε από το πρόβλημα που είχε αποκομίσει στο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ με τον Βάσκο τεχνικό να συμπεριλαμβάνει στη λίστα.

Φυσικά μόνο ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να γνωρίζει το πώς και αν θα τον χρησιμοποιήσει στον αγώνα.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Λώλη, ήταν μέλος της Κ19 που πέρσι κατέκτησε το ευρωπαϊκό και κάνει προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τζολάκης, Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Κάρμο, Πιρόλα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγκα, Μπρούνο, Μουζακίτης, Έσε, Τσικίνιο, Στάμενιτς, Λώλης, Γιάρεμτσουκ, Βέλντε, Πάλμα, Παπακανέλλος

