Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να το γιορτάσουμε - Ένας αιώνας με τόσες επιτυχίες δεν είναι μικρό πράγμα»

«Πρέπει να το γιορτάσουμε, γιατί ένας αιώνας ζωής και με τόσες επιτυχίες δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα»… Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τα λόγια αυτά στην Cosmote TV έδωσε το έναυσμα για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ουσιαστικά καλώντας τους παίκτες του στον Ολυμιακό να πάρουν τη νίκη για να γιορτάσουν με τους οπαδούς της ομάδας την σημαντική αυτή ημέρα στην ιστορία του συλλόγου.

Ωστόσο ο Βάσκος επεσήμανε ότι το ματς αυτό χρειάζεται συγκέντρωση αλλά και ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή καθώς οι Κρητικοί είναι μια ομάδα που αξίζει τον σεβασμό τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το πώς διαχειρίζεται την πρώτη ήττα μετά από περισσότερο από τέσσερις μήνες:

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει πάντα να προσαρμόζεσαι γρήγορα. Δεν είναι σύνηθες για μια ομάδα να είναι αήττητη για τέσσερις μήνες. Ήταν δύσκολο να κάνουμε αυτό το σερί και κάποια στιγμή θα χάναμε. Τώρα επιστρέφουμε στο πρωτάθλημα όπου θέλουμε περισσότερες νίκες. Στην Ευρώπη τα πάντα μπορούν να συμβούν, αλλά κόντρα στον ΟΦΗ θέλουμε μόνο τη νίκη. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι καθώς αντιμετωπίζουμε μια καλή ομάδα, όμως θέλουμε πολύ να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Για το γεγονός πως το ματς με τον ΟΦΗ θα είναι το τελευταίο για τον πρώτο αιώνα του Ολυμπιακού:

Πρέπει να το απολαύσουμε. Πρέπει να το γιορτάσουμε, γιατί ένας αιώνας ζωής και με τόσες επιτυχίες δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Πρέπει να γιορτάσουμε, ταυτόχρονα όμως πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και πολύ προσεκτικοί γιατί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αξίζει όλο τον σεβασμό μας.

Για το ματς με τον ΟΦΗ:

Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι που ξέρουμε. Να μην χάσουμε την συγκέντρωση μας και να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές του ποδοσφαίρου μας. Θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, χωρίς να ξεχνάμε σε κανένα σημείο πως ο αντίπαλος μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος.

