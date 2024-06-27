Νικολογιάννης: «Ο Αλόνσο έχει τσεκάρει Ντραγκόφσκι - Προσεκτική η επιλογή εξτρέμ, ίσως να μην προλάβει την Αυστρία»

Τις τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού ανέφερε πως μέσα στην ημέρα θα υπάρξει η ανακοίνωση για τον Ντραγκόφσκι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.

Όπως υπογράμμισε πρόκειται για μια κίνηση που έγινε φυσικά με την έγκριση του Ντιέγκο Αλόνσο ο οποίος έχει τσεκάρει και έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την απόκτησή του από τη Σπέτσια, που κόστισε στους πράσινους το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Επανέλαβε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει τι θα συμβεί με τον Γιαννούλη, ενημερώνοντας ότι οι πράσινοι έχουν και άλλες λύσεις στην περίπτωση που δεν έχει θετική έκβαση η απόκτηση του διεθνούς άριστερού μπακ.

Τέλος εξήγησε ότι μετά τον αριστερό μπακ οι πράσινοι να στραφούν στην απόκτηση του πρώτου από τους δύο εξτρέμ επισημαίνοντας ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική μεταγραφή για τον Αλόνσο άρα και πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή.

Εκτίμησε ότι η απόκτησή του θα γίνει ενδεχομένως με τον παίκτη να μην προλαβαίνει την προετοιμασία της ομάδας στην Αυστρία αλλά σίγουρα θα είναι διαθέσιμος ο νέος ποδοσφαιριστής για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση ενόψει της νέας σεζόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.