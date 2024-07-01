Άμεσα θα υπάρχουν εξελίξεις για την απόκτηση αριστερού μπακ από τον Παναθηναϊκό, όπως τόνισε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει αριστερό μπακ τις επόμενες μέρες. Είναι ανοιχτό ακόμη το θέμα του Γιαννούλη, φαίνεται ότι ο παίκτης θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια για το εξωτερικό, αλλά δεν έχει στα χέρια του πρόταση που τον καλύπτει. Ο Παναθηναϊκός έχει έτοιμο ξένο παίκτη, με τον οποίο είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και θα τον κλείσει αν δεν προχωρήσει του Γιαννούλη», ανέφερε και πρόσθεσε πως «… η απόκτηση εξτρέμ πάει για λίγο πιο μετά. Είναι σε εξέλιξη κάποιες επαφές, αλλά δεν φαίνεται άμεσα να κλείνει το θέμα».



Όσο για τη σημερινή προπόνηση, τόνισε ότι «… είχε διάρκεια δύο ώρες. Περιλάμβανε βάρη, ποδο-βόλεϊ, ασκήσεις τακτικής για το επιθετικό τρανζίσιον και στο τέλος τελειώματα φάσεων. Στο φιλικό της Τετάρτης με την Πάφο θα δούμε αρκετούς παίκτες που θεωρούμε βασικούς. Πιθανό να δούμε και τον Κώτσιρα αριστερό μπακ».

