Μια συγκινητική αναδρομή στις «πιο μαγικές ημέρες της ζωής του» πραγματοποίησε ο Τραϊανός Δέλλας, 20 χρόνια μετά την επική πρόκριση της Εθνικής Ομάδας του 2004 στον τελικό του EURO.

Mε ένα γράμμα στον 28χρονο τότε εαυτό του o «Κολοσσός» της ομάδας του Ότο Ρεχάγκελ γυρνά πίσω τον χρόνο, στο 2004, στη στιγμή που ένα δικό του γκολ στην παράταση έγραψε το 1-0 απέναντι στην Τσεχία στα ημιτελικά και απογείωσε τους Έλληνες φιλάθλους λίγο πριν βρεθούν στον…7ο ουρανό.

Στο 106ο λεπτό, ο Τσιάρτας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Δέλλας βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και με μία κεφαλιά νίκησε τον Πετρ Τσεχ στην πιο σπουδαία στιγμή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέχρι την επόμενη.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γράμμα του Τραϊανού Δέλλα στον νεότερο εαυτό του:

Πηγή: skai.gr

