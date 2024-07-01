bwin: Η Ελίνα Τζένγκο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, της οποίας τις προσπάθειες περήφανα στηρίζει η bwin, δεν απώλεσε ποτέ τις φιλοδοξίες της, είχε πάντα πίστη στο εαυτό της και τα διαδοχικά εμπόδια την έκαναν πιο δυνατή. Άλλωστε το όνειρο ήταν πάντα… εκεί. Την περίμενε, της έδινε κίνητρο. Η δύναμη της μας έστειλε όλους πιο ψηλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι έτοιμη να γράψει ακόμα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα της.

Η Ελίνα Τζένγκο μέσω ranking έκλεισε εισιτήριο για το μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού και για πρώτη φορά θα είναι ανάμεσα στις κορυφαίες του ακοντισμού. Ένα από τα ωραιότερα success story του ελληνικού στίβου συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει και να αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον.

Η νεαρότερη πρωταθλήτρια Ευρώπης όλων των εποχών στο αγώνισμα του ακοντισμού ξέρει να παλεύει, διαρκώς να προσπαθεί και τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν έγιναν μέσο παρηγοριάς και δύναμης. Η αθλήτρια που αποτελεί μέλος του Team Future της bwin, μπήκε στην ψυχή του αγωνίσματος, γιατί τη μάγεψε, την έκανε να σιωπά και να ξεσπά τη σωστή στιγμή.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2002 και οι δυσκολίες, που είχε ν’ αντιμετωπίσει ήταν μεγάλες. Η προσαρμογή δεν ήταν εύκολη, όμως η πίστη, η θέληση για να πετύχει ήταν «εργαλεία» που την ώθησαν στην επιτυχία. Άλλωστε, από τη στιγμή που ασχολήθηκε με τον ακοντισμό, οι φιλοδοξίες μετατράπηκαν σε μάχες, αυτές σε εξέλιξη και τελικά σε όνειρα που έγιναν πραγματικότητα.

Το 2018, αποτέλεσε χρονιά - ορόσημο για την ίδια. Αν και κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ, το γεγονός ότι δεν είχε ελληνική υπηκοότητα, της στερούσε το δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες εκτός της χώρας. Ένα ανερχόμενο αστέρι έβλεπε την καριέρα της να μένει στάσιμη.

Ο προπονητής της στον Α.Σ. Κένταυρος, Γιώργος Μποτσκαρίωβ ήταν αυτός που της έδωσε το ακόντιο, την κράτησε στο αγώνισμα και μαζί εκτοξεύθηκαν στην κορυφή της Ευρώπης. Στην παρθενική της παρουσία σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Τζένγκο έκανε βολή που καθήλωσε (65.81) κατακτώντας και την 1η θέση (το 2022).

Το 2021 κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων. Το 2022 πήρε το χρυσό στην κατηγορία των γυναικών και το 2023 αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία Κ23 των νέων γυναικών, σε ένα μοναδικό επίτευγμα από την αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαρίωβ και μέλος του Team Future της bwin. Μια καλά φυλαγμένη σιγουριά την κάνει να πετά και να ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον.

Η bwin σύμμαχος στην εκτόξευσή της

Στο αγώνισμα των «δυνατών», η χώρα μας έχει παράδοση και η αθλήτρια του Κενταύρου ακολουθεί πιστά τα χνάρια της Βερούλη και της Μανιάνη. Η Τζένγκο με σύμμαχο την bwin, από το 2020 παραμένει προσηλωμένη και η παρουσία στο τεράστιο ραντεβού των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι είναι ένας ακόμα μεγάλος στόχος που επιτεύχθηκε.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες κατάφερε να μείνει στην elite και από τα… χωράφια της Νέας Καλλικράτειας βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Άλλωστε, το νέο υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στην Καλλικράτεια προσφορά του κορυφαίου της bwin τη βοηθά να αλλάξει επίπεδο, της δίνει την ευκαιρία να παλεύει υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο αθλητισμός στη χώρα μας.

Καρέ έμπνευσης και επιτυχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Με την υποστήριξη της bwin, οι αθλητές αλλάζουν επίπεδο και μπορούν πλέον να παλεύουν υπό διαφορετικούς όρους στις αντίξοες συνθήκες. Το όνειρο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι έγινε αληθινό για τέσσερα μέλη του Team Future της bwin. Άλλωστε, το κορυφαίο στοιχηματικό brand φρόντισε να τους δώσει όλα τα εφόδια για να βοηθήσει στην εκπλήρωση του στόχου. Η αέρινη Άννα Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα, ο εκρηκτικός, Απόστολος Παπαστάμος, στα 400μ. μικτή ατομική, η εντυπωσιακή, Δώρα Γκουντούρα στη Σπάθη και η επιβλητική, Ελίνα Τζένγκο στο Ακόντιο είναι έτοιμοι για συγκλονιστικές παραστάσεις.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.