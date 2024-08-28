Παναθηναϊκός: Στις 14 Σεπτεμβρίου το φιλικό στη μνήμη της εμβληματικής Ρούξι Ντουμιτρέσκου

Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα διεξαχθεί ο φιλικός αγώνας στη μνήμη της Ρούξι Ντουμιτρέσκου, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός.



Το φιλικό θα γίνει ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τα Βριλήσσια, που ήταν και η πρώτη ομάδα με την οποία αγωνίστηκε η Ρούξι Ντουμιτρέσκου και αναμένεται να γίνει και η απόσυρση της φανέλας με τον αριθμό «9».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος διοργανώνει φιλικό αγώνα στη μνήμη της εμβληματικής αρχηγού, το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου (7μ.μ.) στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» με αντίπαλο τα Βριλήσσια, σε ένα ματς που θα αποσυρθεί και επίσημα η φανέλα της.Η αλησμόνητη Ρούξι Ντουμιτρέσκου θα παραμείνει για πάντα έναστην ιστορία του γυναικείου τμήματος βόλεϊ του Παναθηναϊκού και ο Σύλλογος θα την τιμήσει με τον δικό του τρόπο.Η διοίκηση του Συλλόγου αποφάσισε να διοργανώσει φιλικό ματς στο κλειστό της Λεωφόρου κόντρα στα Βριλήσσια, που ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε η Ρούξι Ντουμιτρέσκου σε έναν ξεχωριστό αγώνα.Στο περιθώριο της αναμέτρησης θα γίνει η, η οποία θα πάει για πάντα στο πάνθεον των πράσινων θρυλικών μορφών που έχουν τιμήσει το ''τριφύλλι''.Αξίζει να σημειωθεί ότι θα τιμηθούν μέλη της οικογένειας της Ρούξι Ντουμιτρέσκου και αναμφίβολα θα είναι ένας ξεχωριστός αγώνας για τη μνήμη της Αρχηγού».

