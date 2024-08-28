Παναθηναϊκός: Τέλος ο Αϊτόρ

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο οποίος εντάσσεται στην κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας.

Ο Αϊτόρ αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2020 και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την ομάδα. Στον τελικό Κυπέλλου του 2022 πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Την επόμενη σεζόν ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό, σκοράροντας 8 γκολ σε ισάριθμους αγώνες, ώσπου ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός του στις 23 Οκτωβρίου 2022. Έχασε το υπόλοιπο της σεζόν και επανήλθε στη δράση το καλοκαίρι του 2023, έχοντας μάλιστα υπογράψει νέο συμβόλαιο στο Τριφύλλι.Σε αυτή την τετραετία ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε σε 95 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 24 γκολ.Ευχαριστούμε τον Αϊτόρ για την προσφορά του και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

