Νικολογιάννης: «Αποφάσισε να συνεχίσει ο Σπόραρ - Θα είναι ετοιμοπόλεμος ο Μαξίμοβιτς»

Νικολογιάννης: «Αποφάσισε να συνεχίσει ο Σπόραρ - Γυρίζει και θα είναι ετοιμοπόλεμος ο Μαξίμοβιτς»

Ο Τάσος Νικολογιάννης σχολίασε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την έλλειψη κινητικότητας γύρω από τον Σπόραρ για μεταγραφή

Το πιθανότερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι πως θα πορευτεί μέσα στη σεζόν ως έχει, πέρα από τους «κομμένους», όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Δεν βλέπω κινητικότητα για Σπόραρ, έχει αποφασίσει να συνεχίσει» τόνισε ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού», που αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Μαξίμοβιτς.

«Κόπηκε από τη Σερβία, τους εξήγησε ότι το καλύτερο θα ήταν να συνεχίσει τη θεραπεία του και γυρίζει... ».

Ακούστε το ρεπορτάζ:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Superleague
