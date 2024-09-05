Νικολογιάννης: «Αποφάσισε να συνεχίσει ο Σπόραρ - Θα είναι ετοιμοπόλεμος ο Μαξίμοβιτς»

Το πιθανότερο σενάριο για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι πως θα πορευτεί μέσα στη σεζόν ως έχει, πέρα από τους «κομμένους», όπως ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Δεν βλέπω κινητικότητα για Σπόραρ, έχει αποφασίσει να συνεχίσει» τόνισε ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού», που αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Μαξίμοβιτς.



«Κόπηκε από τη Σερβία, τους εξήγησε ότι το καλύτερο θα ήταν να συνεχίσει τη θεραπεία του και γυρίζει... ».



Ακούστε το ρεπορτάζ:

