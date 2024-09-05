Τσορμπατζόγλου: «Ο ΠΑΟΚ την “πάτησε” για στόπερ – Από εγωισμό να κάνει μια οικονομική υπέρβαση»

Τρεις στόπερ, ο Θυμιάνης και όποιος άλλος μπορεί κατ’ ανάγκη να προσφέρει αμυντικά, θα είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ στην άμυνα στα φετινά ευρωπαϊκά του παιχνίδια, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Ο ΠΑΟΚ είχε αφήσει υποθέσεις στα τέλη των μεταγραφών και τελικά την πάτησε. Θ’ αντιμετωπιστεί η λειψανδρία όπως τα κατάφερε η ομάδα…» είπε αρχικά και πρόσθεσε πως:



«Από εγωισμό, ο ΠΑΟΚ θα φροντίσει να κάνει και μια υπέρβαση οικονομικά. Θα πρέπει να πείσει ποδοσφαιριστή ότι θα παίξει μόνο στην Ελλάδα».

