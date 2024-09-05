Έχοντας πια ολοκληρωθεί το μεταγραφικό… παζάρι για τον Παναθηναϊκό με τη υποχρέωση της δήλωσης της λίστας για τους παίκτες που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει στο Conference League ο Νίκος Αθανασίου έκανε το… ταμείο των κινήσεων που έκαναν οι πράσινοι.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού έκανε λόγο για το πιο δαπανηρό καλοκαίρι για τους πράσινους με χρήματα που ξεπερνούν κατά πολύ τα 20 εκατομμύρια για αγορές, ενώ υπογράμμισε ότι αποκτήθηκαν παίκτες που ήθελε ο προπονητής αλλά και η ομάδα που πλέον αποτελούν σημαντικά περουσιακά στοιχεία.

«Ο Παναθηναϊκός έκλεισε όλα τα κενά στο ρόστερ του. Από την στιγμή που πήρε και τον Ουναϊ -γιατί υπήρχε η ανάγκη απόκτησης ενός 8αριου, έχει ένα πλήρες ρόστερ, σημειώνοντας μια μεγάλη αναβάθμιση στην ποιότητά του», ανέφερε.

Ακούστε τι ανέφερε για τις αγορές παικτών που έγιναν, αλλά και το σκεπτικό βάσει του οποίου έγιναν οι επιλογές του Ντιέγκο Αλόνσο για την λίστα για το Conference League.

