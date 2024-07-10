Νικολακόπουλος: «Πάει καλά του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό, άμεσα οι εξελίξεις για Φορτούνη»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, με αφορμή την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας για την επόμενη σεζόν, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας μετέφερε την αίσθηση που υπάρχει, ότι η κατάσταση για την υπόθεση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία 24ώρα, και έχουν πολύ μεγάλα βήματα για την παραμονή του Μαροκινού επιθετικού.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του Κώστα Φορτούνη, είπε πως και σήμερα περιμένουμε καθοριστικές εξελίξεις, πιθανότατα προς θετική κατεύθυνση, όπως ενδεχομένως και με τον Γιώργο Μασούρα.

Τέλος, ο Κώστας Νικολακόπουλος ανέφερε πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει σημαντικά βήματα και για το θέμα του Νταβίντ Κάρμο, αλλά γενικά στην «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ επικρατεί σιγή ιχθύος, παρά τις διαφαινόμενες πολύ ευχάριστες εξελίξεις, γιατί οι ισορροπίες είναι λεπτές. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον Πορτογάλο αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό.

