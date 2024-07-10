Νικολογιάννης: «Θα αλλάξει την εικόνα του Παναθηναϊκού στο κέντρο ο Μαξίμοβιτς»

Λίγες πιθανότητες έδωσε ο Τάσος Νικολογιάννης να προχωρήσει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε πρόταση στον Παναθηναϊκό άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, με αφορμή νέο σημερινό δημοσίευμα, μιλώντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Για να έρθει άνθρωπος της Σπόρτινγκ εδώ, σημαίνει ότι θα πρέπει να καταθέσει πρόταση στον Παναθηναϊκό άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, που απέρριψε από την Ίπσουιτς. Αν ρωτάς εμένα, τι πιθανότητες δίνω να κάνει τέτοια πρόταση η Σπόρτινγκ, θα έλεγα λίγες. Ακόμα και 20 ή 25, πάλι όχι θα ακούσει. Θα πηγαίνει μέρα με τη μέρα ο τραυματισμός του, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να πάρει το παραμικρό ρίσκο. Σε ό,τι αφορά στον τραυματισμό του, τώρα, δεν μπορώ να πω αν θα είναι έτοιμος για το πρώτο ή το δεύτερο παιχνίδι. Όταν μπει στις προπονήσεις της ομάδας, θα πρέπει να υπολογίσουμε κι ένα 15ημερο. Αν δεν υπήρχε το Euro και ο τραυματισμός του Ιωαννίδη, η εικόνα του Παναθηναϊκού θα ήταν διαφορετική στην Αυστρία», ήταν τα λόγια του.

Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού έκανε ειδική μνεία και στην ετοιμότητα του Μαξίμοβιτς, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην χθεσινή προπόνηση των «πράσινων», ο οποίος δεν αποκλείεται να αγωνιστεί ακόμα και στο σαββατιάτικο φιλικό, καταγράφοντας και τα στοιχεία που θα τους προφέρει.

Ο Νικολογιάννης επισήμανε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, θα προχωρήσουν στον Παναθηναϊκό και με τις ανανεώσεις των συμβολαίων των Τσέριν, Βαγιαννίδη αλλά και Ιωαννίδη.

Ενώ εκτίμησε ότι η Μπότεβ Πλόβντιβ έχει περισσότερες πιθανότητες από όσες νομίζει ο πολύς κόσμος για να αποκλείσει την Μάριμπορ και να βρεθεί απέναντι στο «τριφύλλι».

