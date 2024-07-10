Λογαριασμός
Ανακοίνωσε Μπόλντγουιν η Φενερμπαχτσέ

Την απόκτηση του Ουέιντ Μπόλντγουιν ανακοίνωσε η Φενερμπαχτσέ

Φενερμπαχτσέ Μπόλντουιν

Παίκτης της Φενερμπαχτσέ με κάθε επισημότητα είναι ο Ουέιντ Μπόλντγουιν.

Οι Τούρκοι ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ πριν από περίπου ένα μήνα.

Ο 28χρονος θα ενισχύσει στις θέσεις των γκαρντ την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά την αποχώρηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ έρχεται και από μια εξαιρετική σεζόν με τους Ισραηλινούς.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπόλντγουιν μέτρησε κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα 17,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,9 ασίστ.

