Η Αναστασία Μαρινάκου νικήτρια για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας

Τερμάτισε πρώτη στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2026 και έγραψε ιστορία η Αναστασία Μαρινάκου!

Η 29χρονη δρομέας της ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 1:14.27, πανηγυρίζοντας τη νίκη στον Ημιμαραθώνιο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και ούσα η πρώτη αθλήτρια που φτάνει στο συγκεκριμένο επίτευγμα!

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Μελίσσα Αναστασάκη, με χρόνο 1:14.57, ενώ τρίτη πέρασε τη γραμμή του τερματισμού η νικήτρια του Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας, Ματίνα Νούλα, η οποία ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε χρόνο 1:15.24.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.