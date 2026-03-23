Νέο απρόοπτο στον Παναθηναϊκό, χειρουργείο ο Ντέσερς

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία αποκατάστασης.

Η προσπάθεια και η στόχευση ήταν ο Νιγηριανός σέντερ φορ να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και ιδίως επιστρέφοντας στην ευρωπαϊκή λίστα των «πράσινων».

Δεδομένης της ολοκλήρωσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στο Europa League, προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση αλλά και να μην υπάρχει απολύτως κανένα ρίσκο πιθανής υποτροπής, αποφασίστηκε από κοινού με τον Ντέσερς η επιλογή του χειρουργείου για επιδιόρθωση τένοντα.

Πράγμα που, σημαίνει ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει τον 31χρονο επιθετικό στη διάθεση του στα επικείμενα playoffs, με την επάνοδό του στη δράση να υπολογίζεται στην καλοκαιρινή προετοιμασία.

