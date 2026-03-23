Επίσημο: Τέλος από τη Σεβίλλη ο Ματίας Αλμέιδα

Χωριστούς δρόμους θα τραβήξει η Σεβίλλη με τον Ματίας Αλμέιδα, με τους Ανδαλουσιανούς να ανακοινώνουν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Αργεντινό τεχνικό το μεσημέρι της Δευτέρας (23/03)!

Η ισπανική ομάδα φαίνεται να πήρε την απόφαση για το διαζύγιο με τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ μετά την εντός έδρας ήττα με 2-0 από τη Βαλένθια το περασμένο Σάββατο (21/03), που έδωσε συνέχεια στα αρνητικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα τα οποία έχουν φέρει τον σύλλογο κοντά στην επικίνδυνη ζώνη, αφού με 31 βαθμούς είναι μόλις στο +3 από τη 18η Μαγιόρκα (28β.).

Ο Αλμέιδα το περασμένο καλοκαίρι ανέλαβε το τιμόνι της Σεβίλλης, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πολλά αγωνιστικά και οικονομικά προβλήματα. Το ξεκίνημά του ήταν θετικό με αποκορύφωμα τη μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη ενώ στα τελευταία επτά παιχνίδια οι Ισπανοί μέτρησαν στη La Liga τέσσερις ισοπαλίες, τρεις ήττες και μια νίκη.

«Ο Ματίας Αλμέιδα απολύθηκε από τη θέση του προπονητή της Σεβίλλης. Ο Αργεντινός προπονητής αποχωρεί από τον πάγκο του “Ραμόν Σάντσεζ-Πιζχουάν” μετά από 32 επίσημους αγώνες, 29 εκ των οποίων στη La Liga και τρεις στο Κύπελλο Ισπανίας, από την άφιξή του το καλοκαίρι του 2025 στον σύλλογο του Νερβιόν.

Η Σεβίλλη επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Ματίας Αλμέιδα και την ομάδα του για τη δουλειά τους τους τελευταίους μήνες και του εύχεται καλή τύχη στις επόμενες επαγγελματικές του προκλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Σεβίλλης για το διαζύγιο με τον Αλμέιδα.

