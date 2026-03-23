«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ Hybrid και στις 02:00 στον ΣΚΑΪ

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο, για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Θέμα: Γιατί ο νόμος για την οπαδική βία κατέληξε σε αδιέξοδο. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της δολοφονίας Κλεομένη. Στο studio, ο πρόεδρος του ΙΔΕΑΔ, Ανδρέας Μαλάτος και ο νομικός αθλητικού δικαίου, Λάκης Σημαιοφορίδης.

Ανάλυση: Η ώρα των play off στη Super League. Σχολιάζουν ο προπονητής της πρωταθλήτριας Καλαμάτας, Αλέκος Βοσνιάδης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Οι επίμαχες φάσεις της 26ης αγωνιστικής με τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, Γιώργο Σπανέα.

Αποκάλυψη: Αλβανός ποδοσφαιριστής οργάνωνε το παράνομο στοίχημα στα Βαλκάνια. Ρεπορτάζ από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 02.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

