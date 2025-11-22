Την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ολοκληρώνει σήμερα η ΑΕΚ.

Η «Ένωση» έχει μία δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα, αφού πέρα από τον αγώνα με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, την Πέμπτη παίζει στην Ιταλία με την Φιορεντίνα για το Europa League και την επόμενη Κυριακή υπάρχει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς φαίνεται πως έχει αποφασίσει για τα 9/11 του αρχικού σχήματος που ετοιμάζει να παρατάξει κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Οι εκκρεμότητες του Σέρβου τεχνικού αφορούν τη μεσαία γραμμή, όπου θέλει να διαπιστώσει την ετοιμότητα του Πινέδα μετά τους αγώνες με το Μεξικό, και η άλλη θέση έχει να κάνει με τον παίκτη που θα αγωνιστεί πίσω από τον σέντερ φορ (Γιόβιτς).

Το ερωτηματικό αφορά την κατάσταση του Ζίνι, ο οποίος σήμερα θα φανεί αν μπορεί να ξεκινήσει απέναντι στον Άρη.

Στα άκρα της επίθεσης ως φαβορί προβάλλουν ο Καλοσκάμης και ο Ζοάο Μάριο, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο προσεχές ματς στη Φλωρεντία, και όλα δείχνουν πως έχουν πάρει φανέλα βασικού για την αυριανή αναμέτρηση.

