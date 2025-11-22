Εντός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, πριν το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (20:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τον Ατρόμητο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ψάχνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε να παραμείνουν μόνοι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Στους 25 βαθμούς, στο +2 από τον ΠΑΟΚ και στο +3 από την ΑΕΚ οι «ερυθρόλευκοι», με τον έως τώρα απολογισμό τους στο πρωτάθλημα να είναι 8 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα, αυτή στην Τούμπα στις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου. Πριν από τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ επιβλήθηκε με 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη, ενώ είχαν προηγηθεί οι νίκες του επί Άρη, ΑΕΚ και ΑΕΛ Novibet. Για τους Πειραιώτες, ακολουθεί τέσσερις μέρες αργότερα (26/11, 22:00) η μεγάλη και κρίσιμη όσον αφορά τη μάχη τους για πρόκριση από τη League Phase στο Champions League, εντός έδρας αναμέτρησή τους με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξανά στη διάθεσή του τους Έσε και Γκαρθία, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, ενώ εκτός έμειναν οι Μπρούνο, Πασχαλάκης, Καλογερόπουλος, Βέζο, μαζί με τους νεαρούς Πνευμονίδη και Λιατσικούρα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Μάνσα, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Πιρόλα, Έσε, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι.

Από την άλλη, ο Ατρόμητος, ο οποίος πήρε εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι και θα έχει στο πλευρό του φίλους του, θα δώσει το πρώτο του ματς με τον Ντούσαν Κέρκεζ στον πάγκο του. Ο Σέρβος προπονητής αντικατέστησε τον Λεωνίδα Βόκολο, με την ομάδα του Περιστερίου να είναι η πέμπτη της προπονητικής του καριέρας, μετά της ΑΕ Λεμεσού, Τσουκαρίτσκι, Μπότεβ Πλόβντιβ και ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στη 10η θέση της βαθμολογίας με μόλις 2 νίκες στις 10 πρώτες αγωνιστικές ο Ατρόμητος, έρχεται από αρνητικό σερί τριών διαδοχικών ηττών, από Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και από Κηφισιά (1-2), Βόλο (0-1) για το πρωτάθλημα. Έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη (την εκτός έδρας κόντρα στον ΟΦΗ) στα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια του.

Στην πρώτη του αποστολή, ο Κέρκεζ δεν συμπεριέλαβε τον τιμωρημένο λόγω καρτών Καραμάνη, όπως επίσης τους τραυματίες Μανσούρ και Γιώργο Παπαδόπουλο. Σταθερά εδώ και καιρό απών ο τραυματίας Τσιλούλης.

Η αποστολή του Ατρομήτου: Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Κίνι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Κοπανίδης, Μπάτος, Χότζα, Τζοβάρας, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Τσαντίλας, Φαν Βέερτ, Αϊτόρ, Μπάκου, Πάλιουρας.

Στις συναντήσεις των δύο ομάδων για την περσινή σεζόν, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 2/2, επικρατώντας με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και με 2-1 στο Περιστέρι, εκεί όπου ο Τζολάκης είχε αποκρούσει πέναλτι του Φαν Βέερτ στο 90’+7’.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Οζέγκοβιτς

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης

Τέταρτος: Πολυχρόνης

VAR: Τζήλος, Κατοίκος

