Η Stoiximan GBL περνάει στην 8η «στροφή» της με τέσσερις αγώνες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο (22/11).

Κολοσσός-Περιστέρι Betsson

Η δράση ξεκινάει από τη Ρόδο. Ο Κολοσσός προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες (από τον Προμηθέα Πάτρας εντός και τον Ηρακλή εκτός έδρας) και έτσι υποχώρησε στο 2-5. Απολογισμός που ωστόσο είναι καλύτερος από τον αντίστοιχο περσινό (1-6).

Από την άλλη πλευρά, το Περιστέρι Betsson πάει σε αυτό το παιχνίδι επίσης μετά από δύο σερί ήττες (από τον Παναθηναϊκό AKTOR εντός και την Καρδίτσα εκτός έδρας). Έτσι μετά το αρχικό 3-1, βρίσκεται πια στο 3-3.

Μύκονος Betsson-Παναθηναϊκός AKTOR

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις Κυκλάδες. Η Μύκονος Betsson έχει αρχίσει με εξαιρετικό τρόπο της παρθενική σεζόν της στη Stoiximan GBL και ένα μοτίβο «μία ήττα, μία νίκη». Έτσι έφτασε στο 3-3 χωρίς να έχει κάνει σερί νικών ή ηττών. Προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί του Πανιωνίου.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός AKTOR προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί του Άρη Betsson με την οποία έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές στο πρωτάθλημα. Μεσοβδόμαδα, πήρε σημαντικό ροζ φύλλο με σκορ 103-82 επί της Dubai BC και συνέχισε το καλό διάστημα που διανύει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπολογίζονται για τους «πράσινους» οι Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Ρισόν Χολμς, Βασίλης Τολιόπουλος και Τζέντι Όσμαν.

Άρης Betsson-Προμηθέας Πάτρας

Στη συνέχεια, η δράση μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και το «Αλεξάνδρειο». Ο Άρης Betsson μετά το αρχικό 0-3, ακολούθησε μία εναλλαγή αποτελεσμάτων έχοντας εναλλάξ νίκη και ήττα. Έτσι βρίσκεται στο 2-5 έχοντας κερδίσει μόνο το ένα (Μύκονος Betsson) από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια του. Μεσοβδόμαδα, πάντως, νίκησε τη Νεπτούνας για το Eurocup και έδειξε πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Ο Προμηθέας Πάτρας, από την πλευρά του, προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, μέσω της οποίας έπεσε στο 3-4, συνεχίζοντας να προβληματίζει με την αστάθεια της απόδοσής του. Προβληματική ήταν η εικόνα της ομάδας και στο BCL, με αποτέλεσμα τη βαριά ήττα από τη Χαϊδελβέργη (82-62) στη Γερμανία.

Πανιώνιος-Καρδίτσα

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται στο «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Μετά από επτά αγωνιστικές ο Πανιώνιος παραμένει δίχως νίκη, με τελευταία ήττα του αυτή του εκτός έδρας αγώνα με τη Μύκονο Betsson. Αυτό το 0-7 είναι ρεκόρ που εμφανίζει για δεύτερη φορά στην ιστορία του στη Stoiximan GBL μετά από εκείνη της περιόδου 2017-18 όταν σημείωσε την πρώτη νίκη του στην 9η αγωνιστική αλλά κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό μέσα από την ισοβαθμία με τον Κόροιβο στις επτά νίκες σε 26 παιχνίδια.

Από την άλλη, η Καρδίτσα επιβλήθηκε στην προηγούμενη αγωνιστική επί του Περιστερίου Betsson και ανέβηκε στο 3-3. Είναι αήττητη εντός έδρας (3-0) αλλά χωρίς νίκη μακριά από το γήπεδο της (0-3), παίζοντας ωστόσο απέναντι στην ΑΕΚ, τον Προμηθέα Πάτρας και τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν πήρε διαφορά μεγαλύτερη των τριών πόντων.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

Κολοσσός – Περιστέρι Betsson (16.00, EΡT SPORTS 1): Τσαρούχα, Χριστινάκης, Σπυρόπουλος (Νιγιάννης)

Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR (16.00, ΕΡΤ 2): Αγραφιώτης, Λουλουδιάδης, Καλογριάς (Κυρτάτας)

Άρης Betsson – Προμηθέας Πάτρας (18.15, ΕΡΤ 2): Τηγάνης, Μπακάλης, Τεφτίκης (Λαζαρίδης)

Πανιώνιος – Καρδίτσα (18.15, ΕΡΤ SPORTS 1): Συμεωνίδης, Θεονάς, Αναστασιάδης Β. (Κουλούρης)

