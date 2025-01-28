Μετά από ενάμιση χρόνο στη Σαουδική Αραβία, χρονικό διάστημα που του απέφερε κάτι λιγότερο από 300 εκατομμύρια ευρώ για να βάλει ένα γκολ, ο Νεϊμάρ επιστρέφει στα πάτρια εδάφη, ψάχνοντας να ξαναβρεί τη χαμένη χαρά για την μπάλα στην αγαπημένη του Σάντος.

Ο Βραζιλιάνος σταρ θα φορέσει ξανά τη φανέλα με την οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, με τους φίλους της «πέισε» να αδημονούν να τον ξαναδούν στα ασπρόμαυρα.

Αυτό πάντως που προκαλεί ενδιαφέρον, είναι ότι κατά μία έννοια, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έρχεται αφού δεν υπήρξε συμφωνία της Σάντος με τη... Σέφιλντ Γουένσντεϊ!

Βλέπετε, το βραζιλιάνικο κλαμπ -που εδώ και καιρό συνδέεται και με τον Ελίασον της ΑΕΚ- είχε ενδιαφερθεί έντονα για τον Τζος Γουίντας, τον 31χρονο μεσοεπιθετικός της αγγλικής ομάδας της Championship, που φέτος μετρά δέκα γκολ και τρεις ασίστ σε 30 συμμετοχές. Μια περίπτωση πάντως, που δεν προχώρησε.

Ας σταθούμε λοιπό στα λόγια του Βρετανού ρεπόρτερ, Μπεν Τζέικομπς, που έγραψε πως «η Σάντος παίρνει τον Νεϊμάρ αφού δεν μπόρεσε να πάρει τον Τζος Γουίντας. Μία πρόταση που δεν περίμενα ποτέ να γράψω»!

Santos set to sign Neymar after missing out on Sheffield Wednesday's Josh Windass.👀



A sentence I never thought I'd write.🤣 pic.twitter.com/Cntb3CdF1r — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 27, 2025

