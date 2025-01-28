Λογαριασμός
Ατύχημα ο Φάνης Χριστοδούλου - Ευχές από Πανιώνιο

Οι ευχές του Πανιωνίου στον Φάνη Χριστοδούλου, ο οποίος αντιμετωπίζει μία μικρή περιπέτεια έπειτα από ατύχημα

Φάνης Χριστοδούλου

Ο Φάνης Χριστοδούλου απουσίαζε χθες από τον πάγκο του Πανιωνίου για τον αγώνα με το Λαύριο. Αιτία ήταν ένα μικρό ατύχημα που είχε, χωρίς ευτυχώς να πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ο θρύλος της ομάδας θα λείψει για λίγες μέρες από το πόστο του, αλλά λίαν συντόμως θα επιστρέψει εκεί, δίπλα στον αγαπημένο του Πανιώνιο.

«Ο Φάνης θα επιστρέψει σύντομα στον πάγκο αφού ξεπεράσει μια μικρή περιπέτεια εξαιτίας ατυχήματος. Ας στείλουμε όλοι τις ευχές μας στο σύμβολο του Συλλόγου», ήταν το μήνυμα της ομάδας της Νέας Σμύρνης.
 

