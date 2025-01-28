Ατύχημα ο Φάνης Χριστοδούλου - Ευχές από Πανιώνιο

Ο Φάνης Χριστοδούλου απουσίαζε χθες από τον πάγκο του Πανιωνίου για τον αγώνα με το Λαύριο. Αιτία ήταν ένα μικρό ατύχημα που είχε, χωρίς ευτυχώς να πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ο θρύλος της ομάδας θα λείψει για λίγες μέρες από το πόστο του, αλλά λίαν συντόμως θα επιστρέψει εκεί, δίπλα στον αγαπημένο του Πανιώνιο.

«Ο Φάνης θα επιστρέψει σύντομα στον πάγκο αφού ξεπεράσει μια μικρή περιπέτεια εξαιτίας ατυχήματος. Ας στείλουμε όλοι τις ευχές μας στο σύμβολο του Συλλόγου», ήταν το μήνυμα της ομάδας της Νέας Σμύρνης.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.