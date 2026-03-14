ΟΦΗ-Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκη αντίδραση απέναντι σε επικίνδυνο αντίπαλο

Με σούπερ ματς ξεκινά η 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο (17:00, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr) σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, με τις δύο ομάδες να καίγονται για βαθμούς αλλά για σαφώς διαφορετικούς λόγους. Οι γηπεδούχοι για να αγκαλιάσουν το 5-8, οι φιλοξενούμενοι για να διατηρηθούν σε άμεση επαφή με την κορυφή.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, αλλά μόλις στο +1 από την 9η. Το τελευταίο διάστημα δεν δείχνει το ίδιο πρόσωπο με τα προηγούμενα ματς, έχοντας μόλις μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Σίγουρα, στο μυαλό μπαίνει και ο τελικός του Κυπέλλου στις 25 Απριλίου και η σχετική διαχείριση, ωστόσο ο Χρήστος Κόντης έχει θέσει ως στόχο την είσοδο στο 5-8. Εντός έδρας οι Κρητικοί έχουν μια... ισορροπία θα λέγαμε, μετρώντας 6 νίκες και 6 ήττες με 20-14 τέρματα.

Εκτός για τον ΟΦΗ είναι οι τραυματίες Γκονζάλεθ, Καραχάλιος και ο τιμωρημένος Θεοδοσουλάκης. Αναλυτικά η αποστολή: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο, Ισέκα.

O Ολυμπιακός από τη μεριά του αναζητά την επιστροφή στα τρίποντα μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την περασμένη αγωνιστική. Βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και ψάχνει το 2/2, ώστε να μπει στα playoffs με τουλάχιστον την ίδια διαφορά και να παίξει εκεί τα ρέστα του για το πρωτάθλημα. Η ανανέωση του Ελ Κααμπί φέρνει έξτρα ψυχολογία στον Μαροκινό και σε όλη την ομάδα, η οποία καλείται να αντιδράσει και να πάρει μια ακόμη νίκη. Αν καταστεί δυνατό και με ένα καλό σκορ και με μια καλή εμφάνιση, τότε θα είναι ακόμη καλύτερα για τον Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του που θα έχουν στο πλάι τους 3500 οπαδούς. Εκτός έδρας oι Πειραιώτες έχουν απολογισμό 7-4-1 με 18-6 τέρματα!

Ο Βάσκος έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες των Έσε και Μπρούνο, με τον πρώτο να μένει εκτός λόγω τραυματισμού και ο δεύτερος εξαιτίας τιμωρίας. Αναλυτικά η αποστολή:

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς - Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου - Φούντας, Σαλσέδο, Νους.

Ολυμπιακός: Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ζέλσον, Ποντένσε - Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής, Αχιλλέας Νίκζας

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος, Φώτης Πολυχρόνης

