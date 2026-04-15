NBA: Υπό έρευνα ο ΛαΜέλο Μπολ για τον τραυματισμό του Αντεμπάγιο

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (15/04) οι Σάρλοτ Χόρνετς προκρίθηκαν στον τελικό των play-in της Ανατολικής Περιφέρειας μετά την δραματική τους νίκη με σκορ 127-126 στην παράταση επί των Μαϊάμι Χιτ.

Ωστόσο, το παιχνίδι στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μπαμ Αντεμπάγιο κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, όταν ο ΛαΜέλο Μπολ, μετά από προσπάθεια προς το καλάθι, φάνηκε να κρατά με το χέρι του το πόδι του σούπερ σταρ των Χιτ, προκαλώντας την πτώση του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ το ΝΒΑ θα ερευνήσει το περιστατικό για πιθανό δόλο του γκαρντ των Χόρνετς, με τις όποιες αποφάσεις ή τιμωρίες, να ανακοινώνονται πριν τον τελικό των Play-in τα ξημερώματα της Παρασκευής, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού 76ερς-Μάτζικ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.