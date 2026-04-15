Tα 2 μεγάλα ματς των «αιωνίων» είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώνεται, με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να στέκεται ξανά στο πλευρό των «αιωνίων».

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός, την Πέμπτη (16/04) στις 21:15. Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο στοχεύοντας στη νίκη, προκειμένου να τερματίσουν στην κορυφή. Ο Νίκος Ζέρβας σας μεταφέρει τη δράση από το παρκέ του ΣΕΦ.

Την Παρασκευή (17/04) στις 21:15, η σκυτάλη περνάει στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ, που φιλοξενεί την Αναντολού Εφές, με την επικράτηση να αποτελεί μονόδρομο για τους «πράσινους». Περιγράφει από το «T-Center», ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά τη λήξη των αναμετρήσεων, επιστρέφουμε στο στούντιο για πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις και σχολιασμό ως τα μεσάνυχτα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Από εκείνη τη στιγμή, τον λόγο έχουν οι ακροατές...

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο/ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ – Αναντολού Εφές

Όλα αυτά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



Πηγή: skai.gr

