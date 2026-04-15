Οι κλήσεις της Εθνικής πόλο Γυναικών για το World Cup του Ρότερνταμ

Σε ρυθμούς προκριματικών του World Cup Υδατοσφαίρισης Γυναικών κινείται η Εθνική μας ομάδα, η οποία στις 1-6 Μαΐου θα συμμετάσχει στο Division 1 της διοργάνωσης στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας με στόχο την πρόκριση στα τελικά του θεσμού.

Το απόγευμα της Τετάρτης (15/04) ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας μας, Χάρης Παυλίδης, ανακοίνωσε τις 18 αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στην έναρξη της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης».

Θυμίζουμε πως πέρσι πως η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση η τελική φάση της οποίας φιλοξενήθηκε στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας, λίγους μήνες πριν αναδειχτεί και πρωταθλήτρια κόσμου στη Σιγκαπούρη.

Αντίπαλοι της Εθνικής στο φετινό προκριματικό τουρνουά είναι η Ιταλία, η Αυστραλία και η Ολλανδία, ενώ, στον άλλο όμιλο συμμετέχουν ΗΠΑ, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Ισπανία.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη, Πάτρα Μαρία.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Κυριακοπούλου Νικολέτα, Σαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Κρασσά Νεφέλη Άννα, Κοτσιώνη Μαρίνα, Ξενάκη Ελένη, Φουράκη Ασπασία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα Διονυσία, Μυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Πλευρίτου Βασιλική, Σάντα Στεφανία, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

CN SABADELL: Γιαννοπούλου Αθηνά Δήμητρα.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

