Πλησιάζουν οι τίτλοι τέλους για τον Κρις Πολ. Έχοντας συμπληρώσει τα 40 χρόνια ζωής, ο σπουδαίος Αμερικανός point guard δήλωσε ότι η φετινή θα είναι η τελευταία της μακράς και σπουδαίας καριέρας του στο ΝΒΑ.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, στους οποίους αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο Πολ πλέον φαίνεται ότι ψάχνει τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του, αφού σε συνέντευξη που παραχώρησε τόνισε ότι πιθανότατα θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Πολ επιλέχθηκε στο Draft από τους Χόρνετς το 2005, ενώ στην πορεία εξελίχθηκε σε έναν εκ των κορυφαίων point guard του ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί επίσης σε Κλίπερς, Ρόκετς, Θάντερ, Σανς, Γουόριορς και Σπερς, αλλά χωρίς να έχει καταφέρει να στεφθεί πρωταθλητής. Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 1354 παιχνίδια της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας του πλανήτη, έχοντας 17 πόντους και 9,2 ασίστ ανά μέσο όρo.

Παράλληλα, αποτέλεσε και σημαντικό στέλεχος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, με την οποία κατέκτησε δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, σε Πεκίνο και Λονδίνο.

