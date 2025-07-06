Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε στην απόκτηση του Τζον Ντουράν, ο οποίος θα αγωνιστεί στην Κωνσταντινούπολη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από την Αλ Νασρ.

Ο 21χρονος Κολομβιανός επιθετικός είχε μετακινηθεί τον Ιανουάριο από την Άστον Βίλα στους Σαουδάραβες έναντι 77 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελώντας τότε τη μεγαλύτερη μεταγραφή του χειμερινού παζαριού.

Παρά τις προτάσεις που είχε μάλιστα από ευρωπαϊκές ομάδες, επέλεξε να αγωνιστεί στον περσικό κόλπο, ωστόσο δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και για αυτό επιστρέφει μετά από πέντε μήνες στην Ευρώπη.

Η Φενέρμπαχτσε «πυροδότησε» μία ηχηρή μεταγραφική κίνηση, ποντάροντας στην πολύ μεγάλη επιθυμία του νεαρού φορ να επιστρέψει στη «γηραιά ήπειρο».

