NBA: Επισημοποιήθηκε το trade που στέλνει τον Μίτσιτς στους Μπακς

Επίσημα στους Μιλγουόκι Μπακς ο Βασίλιε Μίτσιτς. Ο πολύπειρος Σέρβος γκαρντ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό στο... ραντάρ του Ολυμπιακού, αλλά και άλλων ομάδων της Ευρωλίγκας, πλέον ανήκει και... με τη βούλα στο ρόστερ των «ελαφιών», με τους Χόρνετς να ανακοινώνουν το trade.

Ο Μίτσιτς παραχωρήθηκε στους Μπακς, με την ομάδα της Σάρλοτ να λαμβάνει ως αντάλλαγμα τον Πατ Κόνατον και δύο draft picks δεύτερου γύρου.

Πλέον, μένει να δούμε αν η ομάδα από το Μιλγουόκι θα τον διατηρήσει στο ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν του ΝΒΑ, ή αν θα τον αποδεσμεύσει, έτσι ώστε να ελευθερώσει χώρο στο salary cap και να… ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.