Ένα ξέσπασμα στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετό για την ΑΕΚ, ώστε να πάρει μία άνετη νίκη απέναντι στην Μπέερσοτ με 4-1. Η Ένωση δείχνει να αφομοιώνει σιγά σιγά το πλάνο που θέλει να της περάσει ο νέος της τεχνικός, Μάρκο Νίκολιτς, με τους «κιτρινόμαυρους» να πληγώνουν τρεις φορές τους Βέλγους, με Λιούμπιτσιτς (10’), Πιερό (27’) και Περέιρα (44’).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε δραματικά, με τον Σέρβο προπονητή να πραγματοποιεί πολλές αλλαγές, με αποτέλεσμα να χάνεται η συνοχή που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο μέρος. Ο Γκατσίνοβιτς κατάφερε να βάλει και αυτός το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ στο 89’, ενώ το γκολ της τιμής πέτυχε ο Βάργκας στο 90’ για το τελικό 4-1. Το ανεπίσημο ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Πενράις, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς:

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του ξανά με σύστημα 4-4-2, με ρόμβο. Κάτω από τα δοκάρια επέλεξε τον Στρακόσια, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Μουκουντί-Ρέλβας, αριστερά αγωνίστηκε ο Πήλιος και δεξιά ο Ρότα. Ως αμυντικό χαφ μπήκε ο Μάνταλος, με τους Περέιρα και Λιούμπιτσιτς να τον πλαισιώνουν. Μπροστά τους μπήκε ο Κοϊτά, ενώ στην επίθεση έπαιξαν μαζί οι Ζίνι και Πιερό.

Το ματς:

Στην πρώτη πραγματικά αξιόλογη ευκαιρία της Ένωσης η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Περέιρα επιχείρησε μία τρομερή λόμπα μέσα από την περιοχή, με τον αντίπαλο κίπερ να αποκρούει με δυσκολία. Στη συνέχεια της φάση την κατοχή την πήρε ο Λιούμπιτσιτς και επιχείρησε απευθείας το σουτ. Η μπάλα του έκανε το χατίρι και μετά από μία κόντρα, κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα για το 1-0 της Ένωσης.

Απάντηση προσπάθησε να βγάλει η Μπέερσοτ και στο 21ο λεπτό απείλησε τα καρέ του Στρακόσια. Μετά από μία εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ, ο Σοχ πήρε την κεφαλιά, είδε όμως τον Αλβανό κίπερ να αντιδράει ιδανικά, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική και πίεζε σε ολόκληρο το γήπεδο εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία της μπάλας, από τον αντίπαλο. Στο 27’ ήρθε και το δύο με την Ένωση να βάζει γερές βάσεις για τη νίκη. Με τρομερές εναλλαγές της μπάλας, ο Μάνταλος έβγαλε στον κενό χώρο τον Ζίνι και αυτός πάσαρε στον ελεύθερο Πιερό, που προ κενής εστίας σκόραρε το 2-0.

Το 3-0 δεν άργησε να γίνει και ήρθε με έναν πραγματικά μαγικό τρόπο. Στο 44’ η μπάλα, μετά από ένα κακό διώξιμο της βελγικής άμυνας, κατέληξε στα πόδια του Περέιρα. Ο Αργεντινός ζύγισε το σουτ και με ένα εκπληκτικό τελείωμα έκανε το 3-0 για την ΑΕΚ.

Ο ρυθμός έπεσε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ακόμη και έτσι η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει άλλο ένα τέρμα. Μετά από ένα κλέψιμο, λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή, ο Μαρσιάλ πάσαρε στον Γκατσίνοβιτς και αυτός με άψογο τελείωμα πέτυχε το 4-0 στο 89ο λεπτό.

Το μόνο που κατάφερε η Μπέερσοτ ήταν απλώς να μειώσει σε 4-1 στο 90’ με τον Βάργκας, γράφοντας το τελικό σκορ.

Η 11άδα της ΑΕΚ (Μ. Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος (64' Πενράις), Μουκουντί (64' Βίντα), Ρέλβας, Ρότα (77' Κοσίδης), Μάνταλος (64' Σιμάνσκι), Λιούμπιτσιτς (64' Γιόνσον), Περέιρα (64' Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (74' Καλοσκάμης), Ζίνι (64' Κουτέσα), Πιερό (46' Μαρσιάλ).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.