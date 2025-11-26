Οι Λέικερς πήραν επιβλητική νίκη με 135-118 απέναντι στους Κλίπερς, «σφραγίζοντας» την πρώτη θέση του ομίλου τους στο NBA Cup.



Το ντέρμπι του Λος Άντζελες ήταν ισορροπημένο για τρία δεκάλεπτα, όμως η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς, πάτησε το γκάζι στο φινάλε και καθάρισε την υπόθεση νίκη.



Ο ρυθμός από το ξεκίνημα ήταν ξέφρενος και οι δύο ομάδες σκόραραν με χαρακτηριστική ευκολία. Ο Ντόντσιτς και ο Χατσιμούρα σημείωσαν 11 από τους πρώτους 15 πόντους των Λέικερς, ενώ ο Νταν είχε 7 πόντους για τους Κλίπερς. Ο Σλοβένος σταρ ήταν «καυτός» από το τρίποντο, με 5 εύστοχα στο πρώτο δεκάλεπτο και 20 πόντους συνολικά, την ώρα που ο Τζέιμς Χάρντεν κρατούσε τους Κλίπερς κοντά στο σκορ.

Η επικράτηση των επιθέσεων συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να σουτάρουν με ίδιο ποσοστό (21/36), ενώ ο Χάρντεν ανέβασε την παραγωγικότητά του στους 17 πόντους. Οι Λέικερς έκλεισαν το ημίχρονο στο +3, με τον ΛεΜπρόν να αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό.



Στην τρίτη περίοδο οι Λέικερς έφτασαν μέχρι και στο +10 με τον Ντόντσιτς να πετυχαίνει το έβδομο τρίποντό του στη βραδιά. Οι Κλίπερς, όμως, απάντησαν με ένα σερί 9-0 και πέρασαν μπροστά με καλάθι του Λέοναρντ λίγο πριν το φινάλε της περιόδου. Τελικά, οι Λέικερς μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με προβάδισμα πέντε πόντων.



Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν παράσταση για ένα ρόλο: αυτόν του Όστιν Ριβς. Ο Αμερικανός γκαρντ σκόραρε 12 πόντους στο πρώτο κομμάτι της περιόδου, οδηγώντας τους Λέικερς σε ένα ξέσπασμα 10-4 και σε διψήφια διαφορά. Οι Κλίπερς προσπάθησαν να μειώσουν, όμως το μομέντουμ είχε ήδη αλλάξει.



Στο 3:33 πριν τη λήξη υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Νταν, Ντόντσιτς και Χέις, με τον πρώτο να αποβάλλεται και τον Χέις να τιμωρείται με τεχνική ποινή. Λίγο αργότερα, ο Ντόντσιτς ύψωσε τη μπάλα και ο Χέις κάρφωσε εντυπωσιακά, «κλειδώνοντας» τη νίκη. Στο φινάλε, ο νεοαποκτηθείς Ντρου Τίμε πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τους Λέικερς.

