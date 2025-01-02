Η Άρσεναλ ετοιμάζει «σφήνα» για τον Ρετέγκι

Αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για τον πρώτο σκόρερ της φετινής Serie A, μοιάζει να είναι η Άρσεναλ.

Με την χειμερινή μεταγραφική περίοδο να έχει ανοίξει και επίσημα εδώ και λίγες ώρες, οι «κανονιέρηδες» ψάχνουν στην αγορά για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής. Ο Μικέλ Αρτέτα και οι συνεργάτες του φαίνεται πως έχουν σε περίοπτη θέση το όνομα του Ματέο Ρετέγκι.

Ο 25χρονος πολιτογραφημένος Ιταλός, πραγματοποιεί μυθική πρώτο μισό στη σεζόν, όντας το κορυφαίο «κανόνι» του ιταλικού πρωταθλήματος με 12 τέρματα σε 17 συμμετοχές με τη φανέλα της Αταλάντα.

Μάλιστα, συνολικά μέχρι τώρα αριθμεί 25 συμμετοχές με 14 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Repubblica», η Άρσεναλ είναι διατιθεμένη να προσφέρει το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ στους «μπεργκαμάνσκι» για την απόκτηση του νεαρού στράικερ, την ώρα μάλιστα, που η Αταλάντα είχε δαπανήσει 22 εκατ. ευρώ πριν από πέντε μήνες για να τον αγοράσει από την Τζένοα!

