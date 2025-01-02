Λογαριασμός
«Είπε το ναι»: Πρόταση γάμου την ώρα του Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός

Ένας οπαδός της Ζάλγκιρις έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο φινάλε της πρώτης περιόδου του ματς με τον Ολυμπιακό

Η πρώτη περίοδος έκλεισε ιδανικά για την Ζάλγκιρις κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους Λιθουανούς να βρίσκονται μπροστά στο σκορ.

Ιδανικό ήταν και το timing ώστε ένας φίλος της Ζάλγκιρις να κάνει πρόταση γάμου στο παρκέ της Zalgirio Arena στην αγαπημένη του, η οποία δεν το περίμενε με τίποτα αλλά έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενη και ασφαλώς είπε «ναι».

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: sport-fm.gr

