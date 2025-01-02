«Είπε το ναι»: Πρόταση γάμου την ώρα του Ζάλγκιρις-Ολυμπιακός

Η πρώτη περίοδος έκλεισε ιδανικά για την Ζάλγκιρις κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους Λιθουανούς να βρίσκονται μπροστά στο σκορ.

Ιδανικό ήταν και το timing ώστε ένας φίλος της Ζάλγκιρις να κάνει πρόταση γάμου στο παρκέ της Zalgirio Arena στην αγαπημένη του, η οποία δεν το περίμενε με τίποτα αλλά έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενη και ασφαλώς είπε «ναι».

Δείτε βίντεο:

SHE SAID YES💍



A special moment in between quarters at Zalgirio Arena tonight🤩@bczalgiris I #EveryGameMatters pic.twitter.com/SHIKDONXKO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2025

