NBA: Τα highlights από τους 33 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Κλίβελαντ (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε άλλη μια τρομερή εμφάνιση, αλλά δεν έφτανε για τους Μπακς, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα στο Κλίβελαντ

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μοναδικός από τους Μπακς που το πάλεψε στο Κλίβελαντ, όπου οι Κυπελλούχοι βρέθηκαν μετά την κατάκτηση του NBA Cup και ηττήθηκαν με 124-101 από τους Καβαλίερς στο «Rocket Mortgage FieldHouse».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 33 πόντους με 14 ριμπάουντ και παρακάτω μπορείτε να δείτε τις καλύτερες στιγμές του από το ματς.

Δείτε τα highlights από την εμφάνιση τιυ Γιάννη Αντετοκούνμπο: 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο μπάσκετ
