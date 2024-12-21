Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μοναδικός από τους Μπακς που το πάλεψε στο Κλίβελαντ, όπου οι Κυπελλούχοι βρέθηκαν μετά την κατάκτηση του NBA Cup και ηττήθηκαν με 124-101 από τους Καβαλίερς στο «Rocket Mortgage FieldHouse».

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 33 πόντους με 14 ριμπάουντ και παρακάτω μπορείτε να δείτε τις καλύτερες στιγμές του από το ματς.

Δείτε τα highlights από την εμφάνιση τιυ Γιάννη Αντετοκούνμπο:

