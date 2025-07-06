Η Αναστασία Παβλιουτσένκοβα εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Wimbledon, επικρατώντας της Μίγια Κάρταλ με 2-0 σετ (7-6(5), 6-3), έπειτα από έναν ισορροπημένο αγώνα.

Η Βρετανίδα Κάρταλ, πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας της, είχε σετ πόιντ στο πρώτο σετ, ωστόσο η Ρωσίδα αντέδρασε άμεσα, ισοφάρισε και πήρε προβάδισμα στα σετ στο τάι μπρέικ.

Στο δεύτερο, η Παβλιουτσένκοβα έκανε νωρίς break, με την Κάρταλ να απαντά, αλλά η Ρωσίδα για ακόμα μια φορά διατήρησε την ψυχραιμία της και τον ρυθμό της και πήρε εκ νέου το προβάδισμα, το οποίο κράτησε μέχρι το τέλος και προκρίθηκε για 10η φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά ενός Grand Slam.

Η Κάρταλ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 winners, ενώ η Παβλιουτσένκοβα πέτυχε 36, δείγμα του πόσο πιο επιθετική προσέγγιση είχε στο παιχνίδι της η Ρωσίδα. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης Ανισίμοβα-Νοσκόβα.

