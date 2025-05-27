NBA: Απόδραση των Θάντερ στη Μινεσότα

Έκαναν τη μεγάλη απόδραση από τη Μινεσότα, φλερτάρουν με το πρωτάθλημα στη Δύση και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς του ΝΒΑ οι Θάντερ!



Σε ένα σπουδαίο ντέρμπι η ομάδα της Οκλαχόμα, έκανε το μεγάλο break στην έδρα των Τίμπεργουλβς επικρατώντας 128-126 στο Game 4 και πάνε να γράψουν ιστορία!

Το ματς στην έδρα των «λύκων» έσπασε καρδιές με τους Θάντερ να κάνουν το μεγάλο «ριφιφί» με τον MVP, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να κάνει double-double με 40 πόντους και δέκα ασίστ και τον Χόλμγκρεν με καθοριστική τάπα στον ΜακΝτάνιελς 40 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε να βάζει «στοπ» στις ελπίδες των γηπεδούχων για ισοφάριση της σειράς!



Σταθερά μπροστά σε όλη τη διάρκεια του ματς οι Θάντερ, σε μια αναμέτρηση που δεν είχε μεγάλες διαφορές στο σκορ και με τους Τίμπεργουλβς να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους στο κρισιμότερο παιχνίδι, κάτι το οποίο, όπως όλα δείχνουν θα τους στοιχίσει και τη φετινή σεζόν την πρόκριση.



Σπουδαίο ματς και τους Τζέιλεν Γουίλιαμς με 34 πόντους, τρία ριμπάουντ και πέντε ασίστ, φοβερός και ο Τσετ Χόλμγκρεν που πέραν του μεγάλου μπλοκ στο φινάλε σημείωσε 21 πόντους και κατέβασε και επτά ριμπάουντ, με τον Καρούζο να είναι επίσης σημαντικός με 10 πόντους.



Στην αντίπερα όχθη οι Τίμπεργουλβς είδαν τον σούπερ σταρ τους, Άντονι Έντουαρντς να μένει στους 16 πόντους και τον Αλεξάντερ Γουόκερ μαζί με τους ΜακΝτάνιελς και Ντι Βιτσέντσο να κουβαλάνε στο σκοράρισμα με 22 και 21 πόντους αντίστοιχα. Στους 13 πόντους ο Γκομπέρ, 11 είχε ο Ριντ.



Τα δωδεκάλεπτα: 30-37, 57-65, 85-90, 126-128

