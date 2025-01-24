Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μέχρι το Euro 2028 με Νάγκελσμαν η Γερμανία

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν θα συνεχίσει και για την επόμενη τριετία να δουλεύει στην εθνική της Γερμανίας, πηγαίνοντας με τα «πάντσερ» μέχρι και το Euro 2028

Μέχρι το Euro 2028 με Νάγκελσμαν η Γερμανία

Ψήφος εμπιστοσύνης στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας, με τον 37χρονο τεχνικό να παραμένει στο «τιμόνι» της εθνικής ομάδας της χώρας μέχρι και το Euro του 2028 που θα διεξαχθεί σε Βρετανία και Ιρλανδία.

Ο Νάγκελσμαν βρίσκεται στον πάγκο των Γερμανών από τον Σεπτέμβριο του 2023, το προηγούμενο συμβόλαιό του με την Ομοσπονδία της πατρίδας του έληγε μετά το Μουντιάλ του 2026 (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό), αλλά θα πάει μέχρι και το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία Εθνική Ελλάδας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark