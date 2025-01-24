Ψήφος εμπιστοσύνης στον Γιούλιαν Νάγκελσμαν από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας, με τον 37χρονο τεχνικό να παραμένει στο «τιμόνι» της εθνικής ομάδας της χώρας μέχρι και το Euro του 2028 που θα διεξαχθεί σε Βρετανία και Ιρλανδία.



Ο Νάγκελσμαν βρίσκεται στον πάγκο των Γερμανών από τον Σεπτέμβριο του 2023, το προηγούμενο συμβόλαιό του με την Ομοσπονδία της πατρίδας του έληγε μετά το Μουντιάλ του 2026 (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό), αλλά θα πάει μέχρι και το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ – Unser Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert! 🖤❤️💛



➡️ https://t.co/R9CGwamL5l#dfbteam | 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/rLEZeLKAiC January 24, 2025

