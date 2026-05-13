Μπρέσια-Ολυμπιακός: Κρίσιμη δοκιμασία στον δρόμο για το Final-4 για τους «ερυθρόλευκους»

Κρίσιμη εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στο Champions League!

Η ομάδα πόλο Ανδρών των «ερυθρόλευκων» δοκιμάζεται απόψε (21:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) στην Ιταλία κόντρα στην Μπρέσια, για την 5η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ψάχνοντας τη νίκη με την οποία θα «αγκαλιάσει» την πρόκριση στο Final-4!

Στη δεύτερη θέση του ομίλου με 6 βαθμούς ο Ολυμπιακός, την προηγούμενη αγωνιστική επιβλήθηκαν με 16-15 της Νόβι Μπέογκραντ στον Πειραιά και έτσι έκανε… άλμα πρόκρισης, ξεφεύγοντας στο +3 από τη σερβική ομάδα, αλλά και από την αποψινή του αντίπαλο. Σε περίπτωση που πάρουν τη νίκη απόψε και παράλληλα η πρωτοπόρος με 4/4 Μπαρτσελονέτα νικήσει τη Νόβι, οι «ερυθρόλευκοι» θα εξασφαλίσουν και την πρόκρισή τους στο Final-4, το οποίο θα διεξαχθεί στη Μάλτα. Το περασμένο Σάββατο, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 20-10 τη Βουλιαγμένη και έκανε το 1-0 στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος.

Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο της προημιτελικής φάσης, ο Ολυμπιακός είχε πάρει την εντός έδρας νίκη με 14-11, ενώ για την 6η και τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Φάτοβιτς θα υποδεχθεί την Μπαρτσελονέτα.



Όσον αφορά την Μπρέσια, έχει μόλις μία νίκη και τρεις ήττες ως τώρα στον όμιλο, ενώ στο πρωτάθλημα της Ιταλίας παραμένει αήττητη, έχοντας κάνει το 23/23!



«Εχουμε μπροστά μας ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς. Περιμένουμε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο ματς και για τις δύο ομάδες. Ξέρουμε, ότι αν θέλουμε να πετύχουμε, το βασικό στοιχείο θα είναι να δείξουμε υπομονή και συγκέντρωση στην επίθεσή μας. Και αυτό, διότι παίζουν πάρα πολύ επιθετική άμυνα. Μέσα από αυτή την επιθετική άμυνα, προσπαθούν να βρουν καλό παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Αυτό είναι, σίγουρα, το μεγαλύτερό τους όπλο. Πρέπει, λοιπόν, να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ελέγξουμε την μπάλα στην επίθεσή μας, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα στην άμυνα. Νομίζω, ότι παίξαμε ένα πολύ καλό και σταθερό ματς απέναντι στην Βουλιαγμένη, το οποίο μας έδειξε κάποια θετικά στοιχεία, αλλά και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Παρόλα αυτά, είμαστε στην Ιταλία με αισιοδοξία», δήλωσε ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο Έλβις Φάτοβιτς, ενώ ο Γκέργκο Ζάλάνκι πρόσθεσε:



«Πρέπει να νικήσουμε, ό,τι και να γίνει... Προπονηθήκαμε σκληρά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, παίξαμε ένα καλό ματς το Σάββατο. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι, όλα είναι στο χέρι μας, είμαστε έτοιμοι».

