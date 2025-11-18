Παναθηναϊκός: Το δίλημμα του Μπενίτεθ στα γκολπόστ ενόψει Πανσερραϊκού

Η διακοπή των Εθνικών ομάδων τελειώνει απόψε το βράδυ και το Σαββατοκύριακο η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει. Ο Παναθηναϊκός παίζει κόντρα στον Πανσερραϊκό την Κυριακή εκτός έδρας. Ένα από τα ερωτήματα που πλανάται είναι το ποιος θα είναι βασικός στο τέρμα. Αμφότεροι Λαφόν και Ντραγκόφσκι απουσιάζουν με τις Εθνικές τους ομάδες.

Την τελευταία φορά πάντως που οι “πράσινοι”… ανηφόρησαν προς τα σύνορα δεν είχαν εύκολο βράδυ. Αφού παρότι βρέθηκαν μπροστά με 2-0, ήρθαν ισόπαλοι 2-2. Ενώ έχασαν με κόκκινη κάρτα τον Μπ. Ντραγκόφσκι. Ο Πολωνός κίπερ, ύστερα από ένα λάθος, επηρεάστηκε πολύ στο υπόλοιπο της σεζόν.

