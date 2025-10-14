Μπλεξίματα με τον νόμο για Μέσι: Πολεοδομικές παραβάσεις στη βίλα του στην Ίμπιζα

Στο στόχαστρο των ισπανικών Αρχών βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι. Αιτία η πολυτελής έπαυλη που έχει φτιάξει στην Ίμπιζα ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι και λόγω της οποίας δεν αποκλείεται ακόμα και να κληθεί να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, η έρευνα που αφορά την βίλα του Μέσι, η αξία της οποίας αποτιμάται γύρω στα… 11 εκατομμύρια ευρώ, έχει να κάνει με μια σειρά από πολεοδομικές παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω οίκημα είναι χτισμένο σε μια προστατευόμενη φυσική ζώνη ενώ φέρεται να έχουν γίνει και κάποιες κατασκευαστικές παρεμβάσεις που αντιτίθενται με τους τοπικούς πολεοδομικούς κανονισμούς.Όπως είναι για παράδειγμα ένα γκαράζ και κάποιοι βοηθητικοί χώροι, που δημιουργήθηκαν στο υπόγειο της κατοικίας αλλά δεν περιλαμβάνονταν στα αρχικά εγκεκριμένα σχέδια. Με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να μην εκδώσει το πιστοποιητικό κατοίκησης και να κινήσει νομικές διαδικασίες για «σοβαρές παραβάσεις» του Πολεοδομικού Κώδικα.Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στην ιβηρική χερσόνησο ο 38χρονος άσος ενδέχεται να αναγκαστεί νατα τμήματα του ακινήτου που κρίνονται παράνομα, ώστε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.«Πηγές» από το περιβάλλον του, πάντως, υποστηρίζουν ότι οι παράνομες κατασκευές είχαν γίνει από τον, πριν ο Μέσι αποκτήσει το ακίνητο το 2022, και πως ούτε ο ίδιος ούτε ο δικηγόρος του είχαν ενημερωθεί για τις παρατυπίες κατά τη διαδικασία της αγοράς.

